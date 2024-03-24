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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز عناوين الصحف| مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة.. لقاء أخوي بين السيسي وبن زايد

صدى البلد

أبرزت صحف  القاهرة الصادرة، اليوم الأحد 24 مارس، استعراض الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما سلطت الضوءعلى الإفطار الجماعي الذي نظمه الجامع الأزهر بفرع الدراسة للطلاب المصريين.

استقبل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة، السبت، وجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 50 قمة ولقاء خلال 10 سنوات، وهو ما يعد رقما قياسيا. 


 

وجاءت أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم الأحد كالآتي:


الأهرام:

- الرئيس السيسي وبن زايد يستعرضان الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

- "الضبعة" تحصد جائزة النسخة 11.. مصر تشارك في أكبر منتدى للصناعات النووية في روسيا

- شيخ الأزهر: نصيب العبد من اسم الله "الغفار" أن يعتاد العفو والصفح عن الآخرين ويجعله منهج حياة

- "القابضة" تطمئن على توفير المهمات والمعدات اللازمة لتلبية احتياجات مشروعات التنمية بكهرباء القناة

- رئيس حقوق الإنسان بالنواب يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى

- رئيس طاقة النواب: رؤية الحكومة للحوار الوطني تاريخية وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بصنع مستقبل أفضل لمصر

- المفتي: مسلك النبي في تعامله مع أهل بيته مستنبط من الوحي

 


الأخبار:

- حزب المصريين: زيارة بن زايد تعزز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

- الجامع الأزهر ينظم إفطارًا جماعيًّا بفرع الدراسة للطلاب المصريين

- التعليم تنشر فيديو عن جاهزية مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية

- مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

- الصحفيين: مد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة للخميس القادم

- مديح: تقرير الحكومة عن خطة توصيات الحوار الوطني يؤكد رغبتها في ترجمة المقترحات

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