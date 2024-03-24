حفاظا على الصحة.. مياه الشرب بالبحر الأحمر تطالب الأهالى بإلغاء الخزانات الأرضية الأسمنتية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر خطوة جريئة نحو حماية صحة وسلامة المواطنين، حيث قررت إلغاء كافة الخزانات الأرضية الأسمنتية.

وفي بيان صادر عن الشركة عبر صفحتها الرسمية، ناشدت المواطنين بإلغاء الخزانات الأرضية واستخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم، بهدف ضمان جودة المياه وصحتها.

سيتم إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية للحفاظ على جودة مياه الشرب، حيث يتعين على المواطنين إزالتها قبل 20 أبريل المقبل لتفادي قطع المياه عنها. وقد أكدت الشركة على أهمية هذه الخطوة لضمان توفير مياه نظيفة وصحية للمجتمع.

في سياق مختلف، قام المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بجولة تفقدية لمحطات الصرف الصحي في مدينة الغردقة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة. وشدد عيسى على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية داخل المحطات والمواقع التابعة للشركة، مع التأكيد على استمرارية الشركة في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المحافظة.

بهذه الخطوات الجادة، تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التزامها بضمان جودة المياه وسلامة المواطنين. ويأتي هذا في إطار جهودها المستمرة لتحسين الخدمات والمحافظة على الصحة العامة.