وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

أجرى إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بأقسام مستشفى الغردقه العام، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن علي حالة المرضى.

كما تابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى ومتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي علي رأس العمل والانضباط الإداري، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية، بالإضافة إلى المرور على اقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات بالمستشفى.





رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة المرورية بالمستشفى، الدكتورة رانيا عزيز، مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور إسماعيل الوزان، مدير إدارة الطوارئ، وأشاد بأداء الأطباء والتمريض، والتأكد من توافر الأكسجين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها.