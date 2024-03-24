غدا.. فرقة الأنفوشي للإنشاد في ضيافة صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن فعاليات برنامجها الرمضاني، أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم الأحد- أنه من المقرر أن تستضيف الأمسية فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، ويقدمها الفنان محمد الإبياري، ويتضمن برنامجها تقديم باقة من أهم المؤلفات الروحانية.



يذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم، يضم العديد من الأمسيات الفنية تشمل عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالٍ لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج موسمها الفني.

