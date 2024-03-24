الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس الغير مستقر ، حيث شهدت عدة محافظات هطول أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة ورياح.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الأحد/- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من السبت 23 /3 حتى الجمعة 29 /3، حيث يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار.



وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له، أنه يبدأ طقس هذا الاسبوع بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً ... وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا...

، كما يبدأ الاسبوع بأمطار شمالا ( يوم السبت و الاحد) ورياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار .

حالة الطقس خلال الأسبوع

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء القادم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية التي تصدرها يوميًا، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%:40% تقريبًا)، مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين المقبل، تكون شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة غلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

طقس الثلاثاء



كما ذكرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه في الفترة ما بين يومي الثلاثاء والخميس القادمين، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار بالعديد من المحافظات، ومن المتوقع غدًا وجود أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد.

وأكدت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية،أنها حالة جوية سريعة تقتصر فقط على غدًا الأحد بجانب وجود نشاط للرمال والأتربة في بعض المناطق، موضحة أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيكون يوم الإثنين المقبل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادى النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 08

كاترين 13 04

الطور 23 13

طابا 20 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 13

السلوم 21 14

سيوة 22 12

رأس غارب 24 15

الغردقة 24 16

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 19

رأس حدربة 25 18

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 25 12

أسوان 26 14

الواد الجديد 25 11

أبوسمبل 26 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 32 17

المدينة 27 16

الرياض 26 13

المنامة 28 20

أبوظبي 33 24

الدوحة 28 20

الكويت 26 13

دمشق 17 06

بيروت 19 15

عمان 14 07

القدس 15 07

غزة 19 13

بغداد 21 10

مسقط 30 25

صنعاء 21 12

الخرطوم 36 20

طرابلس 28 20

تونس 25 17

الجزائر 21 12

الرباط 21 11

نواكشوط 28 16

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 15 06

إسلام آباد 30 16

نيودلهي 34 21

جاكرتا 32 25

بكين 17 07

كوالالمبور 35 25

طوكيو 16 10

أثينا 21 10

روما 19 09

باريس 13 08

مدريد 14 04

برلين 09 01

لندن 12 07

مونتريال 02 06-

موسكو 07 01-

نيويورك 12 04

واشنطن 13 06

أديس أبابا 23 14