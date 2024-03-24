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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر .. كل حاجة بتعملها على يوتيوب YouTube متشافة|احمي نفسك

كارثة..كل حاجة بتعملها
كارثة..كل حاجة بتعملها على يوتيوب YouTube متشافة|احمي نفسك

إذا كنت تهتم بخصوصية بياناتك الشخصية، فبإمكانك التخلص من هاتفك الذكي والأجهزة الأخرى.  لم يعد هناك خصوصية حقيقية بعد الآن لأن شركات البيانات الكبيرة مثل جوجل تعرف كل شيء عنا حتى ما نملكه، وماذا نفعل، وحتى ما قد نفعله في المستقبل.

اتضح أنه يمكن للحكومة الأمريكية أن تأمر جوجل بإعطائها جميع معلوماتك لمجرد أنك شاهدت مقطع فيديو على يوتيوب. 

 

تم ضبطهم وهم يشاهدون: السلطات تستهدف مشاهدي اليوتيوب

 

وفقًا للتقارير الأخيرة، طلبت الحكومة الأمريكية مؤخرًا من جوجل مشاركة معلومات شخصية حول بعض مستخدميها.

بدلاً من ذلك، أرادت السلطات الحصول على معلومات شخصية من كل شخص شاهد مقاطع فيديو معينة نُشرت بين يومي 1 و 8 يناير 2023.

 تشمل هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وما كان المستخدمون يفعلونه على جوجل وحتى عناوين IP الخاصة بهم. 

والسبب الكامل وراء هذه الفوضى هو القبض على شخص على الإنترنت باسم المستخدم "elonmuskwhm".

هذا الشخص مطلوب بتهمة غسيل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير القانونية وللعثور عليه، استعانت السلطات بعناصر سرية لإرسال دروس تعليمية عبر يوتيوب حول رسم الخرائط باستخدام الطائرات بدون طيار وبرامج الواقع المعزز. 

قد تعتقد أن هذا أمر طبيعي للقبض على المجرمين لكن مقاطع الفيديو كانت عامة، على سبيل المثال، تمت مشاهدة أحدها من قبل أكثر من 30 ألف شخص.

هذا يعني أن بيانات عشرات الآلاف من المستخدمين المحتملين قد تم الكشف عنها من خلال مقاطع الفيديو هذه، والتي يمكن لأي شخص الوصول إليها، بما في ذلك أنت.

 يثير هذا التكتيك تساؤلات حول التوازن بين التحقيقات عبر الإنترنت وخصوصية المستخدم ولسوء الحظ، كان على جوجل الكشف عن تلك البيانات.

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