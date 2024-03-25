أبو الدهب: منتخب مصر ظهر بروح جديدة أمام نيوزيلندا

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني ظهر بروح جديدة في لقاء نيوزيلندا في افتتاحية بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": "منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام نيوزيلندا، وظهر بروح جديدة".

وأضاف: " كنت أتمنى مشاركة محمد شكري في مركز الظهير الأيسر على حساب محمد حمدي من أجل تجهيزه للقاءات القادمة خاصة، وأن حمدي لن يشارك في لقاء بوركينا فاسو للإيقاف".

واختتم:" أتمنى أن تمتلئ مدرجات ستاد العاصمة في نهائي بطولة كأس مصر الدولية، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين أمام منتخب كرواتيا".