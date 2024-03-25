من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

إستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومى 24 - 25 مارس فى تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة .

كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة فى ظل الظروف الحرجة التى يواجها الشعب الفلسطينى الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالى .

تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة.

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