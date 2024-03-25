شوقي علام: التنمر حرام لهذه الأسباب

أكد الدكتور شوقي كلام مفتي الديار المصرية، أن الكلام الحسن يتفق مع حسن الإسلام، مضيفا أن التنمر حرام وهذا الأمر واضح كل الوضوح والتنمر حرام لأنه إيذاء للإنسان.



وأضاف شوقي كلام، في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج أسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الصوم بهذا الإنسان، ولا بد من البعد عن التنمر واختيار الكلامات بدقة، والابتسامة في وجه الآخر كونه صدقة.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مسيرة النبي محمد تشتمل على جوانب عديدة وبها أقوال وأفعال وتشتمل على حركة الحياة الطبيعية للرسول.