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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني فرحات يتماثل للشفاء بعد إزالة المرارة| صورة

الموسيقار هاني فرحات
الموسيقار هاني فرحات

يتماثل الموسيقار الكبير هاني فرحات حاليا للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية ،حيث شعر هاني فرحات بآلام شديدة مما اضطره منذ ساعات قليلة لإجراء جراحة عاجلة لإزالة المرارة. 

فرحات حاليا في حالة صحية جيدة ويستقبل اتصالات من عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الاطمئنان عليه .

 

 

خطوبة هاني فرحات 

وكانت البروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية، والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي قد أعلنت خطوبتها على الموسيقار هاني فرحات عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

هاني فرحات حقق نجاحات متتالية وذاعت شهرته كواحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي كما يثق فيه عدد كبير من النجوم الذي يعتمدون عليه في حفلاتهم لضمان خروج الحفل بأفضل صورة 
 

وعلى جانب اخر ابهر الموسيقار هاني فرحات جمهور الرياض بتقديم حفلات بأسلوب موسيقي جديد ومتطور .

 

حفل مي فاروق مع هاني فرحات

وقدم هاني فرحات،  حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم  مع المطربة مي فاروق  بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.

 

وجاءت الحفلة من أهم وأقوى الحفلات، وما قدمه هاني من توزيع مختلف حيث غنت مي عدد كبير من الاغاني التراثية الهامة بتوزيعات عصرية جديدة قدمها فرحات بلمساته السحرية في قيادة الأوركسترا.

وأكد فرحات أن فكرة الحفل جاءت من المستشار تركي آل الشيخ، وبذلت مجهود كبير في سبيل تقديم حفل بأسلوب عالمي خاصة أن الفكرة عصرية ومتطورة وتجمع بين أصالة الأغاني التراثية وعصرية التوزيعات الجديدة وروعة صوت مي فاروق مما يجعلها من أكثر الحفلات تميزا.

وأضاف فاني فرحات أن الحفل شهد إقبالا كبيرا من الجمهور حيث نفذت التذاكر بعد طرحها بفترة قليلة مما يؤكد أن الجمهور أعجب بالفكرة وظهر هذا واضحا من تفاعلهم الكبير الذي فاق التوقعات.
 

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