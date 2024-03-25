بعد قرار مجلس الأمن .. هل تتجه الدول الكبرى للتخلي عن الاحتلال؟

اعتبر محللون، أن تغير موقف الغرب نحو اسرائيل بشكل مفاجئ في عشية وضحاها أمر صعب لكن لا يمكن تأثر الموقف الغربي بشكل كبير وهو ما حصل في جلسة مجلس الأمن اليوم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت سي إن إن، أن إدارة بايدن قالت أن على الاحتلال أن يدرك أن صورته في العالم تتغير للأسوأ.

قد يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو لا يتم التوصل إليه في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكن الأمل على هذه الجبهة ضئيل.

وبحسب محللين فلا تزال الفجوات بين القيادة الإسرائيلية وحماس داخل غزة واسعة للغاية.

وأمام هذا يمكن للدول الأوروبية، أن تفعل الكثير من خلال روابطها التجارية مع إسرائيل.

ويمكن القول إن الإجراء الأكثر فعالية هو بفرض حظر كامل وشامل على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقد يكون الوقت هو الذي سيعمل على تغيير وجهة النظر من الاحتلال لكن ليس بشكل علاوة على أنه يتسم بالبطئ.