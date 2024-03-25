مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

شهدت الحلقة ال١٥ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

واستطاع المعلم ان يذهب الي السويس ويأتي بالبضاعة مرة أخري .

وترك معلمو السوق المعلم ان يمرر البضاعه ، حيث وضعوا معه المخدرات ليتم توريطه مع الظابط .

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.