عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

صدى البلد

شهدت الحلقة ال١٥ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

واستطاع المعلم ان يذهب الي السويس ويأتي بالبضاعة مرة أخري .

وترك معلمو السوق المعلم ان يمرر البضاعه ، حيث وضعوا معه المخدرات ليتم توريطه مع الظابط .

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

موضوعات متعلقة

حق عرب الحلقة 15.. براءة أحمد العوضي من حرق محلات عبد ربه

أخبار الفن| أسماء جلال تكشف أصعب مشاهد مسلسل «أشغال شقة».. وملخص حلقات اليوم

أحمد سعد يغني "ملناش غير بعضنا" لـ "بدون سابق إنذار"

مسلسل حق عرب الحلقة 14.. بدء الصراع بين العوضي ورياض الخولي

مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يسافر للسويس من أجل إيجاد السمك

نجمتان من العيار الثقيل ضيفتا برنامج رامز جاب من الآخر اليوم

أخبار الفن.. عزاء والدة رانيا فريد شوقي.. وملخص حلقات مسلسلات رمضان

مسلسل حق عرب الحلقة 13.. عبد ربه يكشف حقيقة إنهاء حياة والد العوضي

ترشيحاتنا

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

تحطم نصفها .. حادث مروع لميكروباص علي الدائري| فيديو

لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك

الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

تخفيضات تصل 30%.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الاحتكار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ