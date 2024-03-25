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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: سلوك تل أبيب يسبب حرجا لأمريكا والمجتمع الدولي

غزة
غزة

قال يحيى قاعود، باحث في الشأن الإسرائيلي، إن هناك خلط أوراق لدى إسرائيل ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة سلوك إسرائيل، إذ إن استراتيجية البلدين واحدة وهناك توافق استراتيجي بينهما، إلا أن سلوك تل أبيب على الأرض أصبح غير مقنع ويسبب حرج للولايات المتحدة، وأيضا هناك انزياح كامل لكل مؤسسات المجتمع الدولي.

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وأضاف "قاعود"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة أتى متأخرا، وهو اختلاف عن الفيتو والموقف الأمريكي المعتاد منذ الحرب، كما أن صيغة القرار متأخرة، حيث يتضمن القرار وقف إطلاق النار في شهر رمضان، ونحن الآن في منتصفه، وبالتالي القرار متأخر في طرح مواده القانونية.

لفت أن ما يزعج إسرائيل الآن هو خلط الأوراق، فهناك أزمات داخلية ويختلق "نتنياهو" إشكاليات داخلية في المجتمع الإسرائيلي مثل موضوع تجنيد الحريديم، وأمريكا وإسرائيل لن تلتزما بهذا القرار بشكل واضح لأن الولايات المتحدة تحتضن توافق على خطط لاجتياح رفح الفلسطينية وليس لمنع الحرب.

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