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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سقوط أحمد رفعت| قرارات نارية من اللجنة الطبية باتحاد الكرة

قرارات نارية من
قرارات نارية من اللجنة الطبية باتحاد الكرة

بعد ما حدث لـ أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر وتوقف قلبه على أرض الملعب، اجتمعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بحضور الدكتور هاني الشهيدي في حضور رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري الممتاز و تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات جاءت كالتالي:

- تواجد طبيب بشري مع كل فريق على الدكة أثناء المباراة

- ⁠حصول الطبيب على دورتي إنعاش القلب الأساسي والمتقدم

- ⁠كل فريق يجب أنه يكون معه جهاز الصدمات الألى الخاص بهم AED " جهازين أثناء المباراة "

- ⁠كشف طبي سنوي و إجباري على كل فريق طبقا للاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - ويرسل للجنة الطبية لمراجعته.

- ⁠تأكد على الجاهزية التامة لسيارات الإسعاف و يتم فحصها من الحكم قبل المباراة.

- ⁠الاجتماع المنتظم بأطباء الأندية لمراجعة التوصيات الطبية الأخيرة .

- ⁠وضع بروتوكولات للإجراءات الطبية في الملعب .

- ⁠بدأ دورات خاصة بإنعاش القلب الأساسي، للأجهزة الطبية بالأندية الخميس المقبل .

إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

المعجزة حصلت| تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

نقل أحمد رفعت إلى مستشفى بالقاهرة 

 

ومنذ قليل، نقل مسئولو نادي مودرن فيوتشر، لاعب الفريق أحمد رفعت، إلى أحد مستشفيات القاهرة؛ لاستكمال علاجه.

وجرى نقل أحمد رفعت إلى المستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه من خلال عربة إسعاف مجهزة.

ومن المقرر أن يعلن مودرن فيوتشر، بعد قليل، التفاصيل الكاملة عن حالة أحمد رفعت الصحية.

وشهدت الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت تطورات جديدة أفصح عنها الطاقم الطبي الخاص به ووكيل أعماله ورئيس النادي، بعدما توقف قلبه في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري قبل ثلاثة أسابيع.

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اللجنة الطبية باتحاد الكرة اتحاد الكرة

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