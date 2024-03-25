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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

معجزة.. تفاصيل جديدة
معجزة.. تفاصيل جديدة حول صحة اللاعب أحمد رفعت

شهدت الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت تطورات جديدة أفصح عنها الطاقم الطبي الخاص به ووكيل أعماله ورئيس النادي، بعدما توقف قلبه في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري قبل ثلاثة أسابيع.

الغسيل الكلوي

لا يزال اللاعب أحمد رفعت على جهاز الغسيل الكلوي رغم بدء تحسن الصدر والرئة لديه وفقًا لما صرح به الدكتور مصطفي حافظ نائب مدير المستشفى المعالج.

وأكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر من خلال برنامج (جمهور الثالثة) على قناة (أون تايم سبورتس 2) تحسن الحالة الصحية للاعب وبدء استعادة وظائف جسمه خاصة الرئة، مشيرًا إلى أن (رفعت) يعاني حاليًا من مشكلة في الكلى.

موعد الخروج من المستشفى والعودة للملعب

وأوضح الطبيب المعالج لرفعت أن الأشعة المقطعية أثبتت تحسن الصدر، كما أن أطرافه تعمل بشكل جيد ويستعيد الذاكرة بصورة شبه طبيعية.

وفيما يخص موعد خروج اللاعب من المستشفى، فلا يزال (رفعت) في الرعاية المركزة ولم تستقر حالته بعد، لذلك فمن المبكر أن نتحدث عن موعد خروجه من المستشفى.

من جانبه، أوضح نادر شوقي وكيل أعمال أحمد رفعت، عبر تصريحات تليفزيونية، أنه دخل إلى غرفة رفعت وبقي معه لعدة ثوان، وعن إمكانية نقل اللاعب من المستشفى بالإسكندرية إلى القاهرة قال (شوقي) أن هذا الأمر يتطلب قرار طبي وموافقة من أهل المريض.

وأشار (شوقي) إلى أن الأطباء المعالجين لـ(رفعت) وصفوا ما حدث له بأنه "معجزة" مؤكدين أنه يسير الآن في الطريق الصحيح تحت الرعاية الطبية المطلوبة. 

وعن إمكانية عودته للملاعب أكد طبيب فريق فيوتشر، أحمد عيد، في تصريح تلفزيوني أن الحديث عن عودة رفعت لممارسة كرة القدم مرة أخرى أمرًا سابًقا لأوانه، فحتى أكبر الأطباء لا تستطيع تحديد موقف اللاعب وعودته للممارسة اللعبة من جديد. 

تأمين طبي

وفي تصريحات متلفزة، طالب وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بضرورة توفير تأمين طبي من الاتحاد المصري عن طريق تخصيص جزء من عقود اللاعبين لمثل هذه الوقائع الطارئة التي يتعرضون لها. 

وسقط اللاعب بشكل مفاجئ على أرض الملعب مغشيًا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر بدقيقة ونصف فقط، وذلك بالجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وحينها أكد الطاقم الطبي المعالج للاعب أنه أصيب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف بسبب اضطراب حاد في ضربات القلب ولم يكن مستجيبًا للصدمات الكهربائية خلال هذه المدة، وبمجرد استعادة الدورة الدموية عملها واستقرار حالة قلبه تم نقله للرعاية المركزة.

أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر نادي مودرن فيوتشر الغسيل الكلوى الحالة الصحية

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تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

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