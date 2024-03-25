إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

نقل مسئولو نادي مودرن فيوتشر، لاعب الفريق أحمد رفعت، إلى أحد مستشفيات القاهرة؛ لاستكمال علاجه.

وجرى نقل أحمد رفعت إلى المستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه من خلال عربة إسعاف مجهزة.

ومن المقرر أن يعلن مودرن فيوتشر، بعد قليل، التفاصيل الكاملة عن حالة أحمد رفعت الصحية.

وشهدت الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت تطورات جديدة أفصح عنها الطاقم الطبي الخاص به ووكيل أعماله ورئيس النادي، بعدما توقف قلبه في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري قبل ثلاثة أسابيع.

الغسيل الكلوي

لا يزال اللاعب أحمد رفعت على جهاز الغسيل الكلوي، رغم بدء تحسن الصدر والرئة لديه، وفقًا لما صرح به الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى المعالج.

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، خلال برنامج (جمهور الثالثة) على قناة (أون تايم سبورتس 2) تحسن الحالة الصحية للاعب، وبدء استعادة وظائف جسمه خاصة الرئة، مشيرًا إلى أن (رفعت) يعاني حاليًا من مشكلة في الكلى.