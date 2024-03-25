بعربة إسعاف مجهزة.. نقل أحمد رفعت إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن نقل أحمد رفعت إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال علاجه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : سيتم اليوم نقل أحمد رفعت إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال علاجه بعربة إسعاف مجهزة.

وشهدت الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت تطورات جديدة أفصح عنها الطاقم الطبي الخاص به ووكيل أعماله ورئيس النادي، بعدما توقف قلبه في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري قبل ثلاثة أسابيع.

الغسيل الكلوي

لا يزال اللاعب أحمد رفعت على جهاز الغسيل الكلوي رغم بدء تحسن الصدر والرئة لديه وفقًا لما صرح به الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى المعالج.

وأكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر من خلال برنامج (جمهور الثالثة) على قناة (أون تايم سبورتس 2) تحسن الحالة الصحية للاعب وبدء استعادة وظائف جسمه خاصة الرئة، مشيرًا إلى أن (رفعت) يعاني حاليًا من مشكلة في الكلى.