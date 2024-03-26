نجم المنتخب السابق: حسام حسن لديه أفكار يريد تطبيقها

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه لازال باكرًا الحكم على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب لديه عدة أفكار يريد تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يريد الاعتماد دائمًا على ثنائي من أصحاب الميول الهجومية في وسط الملعب ولذلك لعب بـ أفشة وإمام عاشور.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن تولى المسئولية ويريد إثبات جدارته ويضع قواعد هامة في منتخب مصر، وسبق وتضرر المنتخب في وجود حسام البدري من الغاء الايقافات الدولية، وفيتوريا اعترف بخطأ مغادرة لاعبين آخرين، ونفس الامور تكررت مع ايهاب جلال، في النهاية مدربي المنتخب تأثروا فنيًا بشكل واضح، لذلك حسام حسن لا يريد تكرار ذلك معه".

وأضاف: "منتخب مصر سيخوض لقاء قوي مع منافس مصنف على مستوى العالم وهو المنتخب الكرواتي، ولذلك يريد حسام حسن تقديم أداء ومستوى قوي، ولذلك تمسك بكل لاعبي العالم".

وتابع: "هناك مجموعة في المنتخب تستحق التواجد وآخرون لا يستحقوا الاستدعاء للمعسكر الحالي لمنتخب مصر، لدينا أزمة في خط الوسط، لم نكن نستطيع الاستحواذ بشكل جيد في اللقاء الأول أمام نيوزيلندا، ولم نقوم بالضغط جيدا، لأن إمام عاشور وأفشة في بداية اللقاء ليس لديهم أدوار دفاعية كبيرة، لكن يمتازان بالعمل الهجومي الجيد، والمشكلة تكون عندما نفقد الكرة".

وواصل: "حسام حسن دائما يعتمد على الاطراف في الضغط على الظهيرين، مع تقدم محمد هاني ومحمد حمدي كثيرا لأداء الأدوار الهجومية".

وأكمل: "حمدي فتحي سوف يشارك بدلا من امام عاشور، وسيعتمد حسام حسن على نفس الأسماء في تشكيلة منتخب مصر، وسيكون لـ مصطفى فتحي دور في اللقاء، وسيواصل الاعتماد على مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد هجوميًا.. ومحمد الشامي كان يعتمد عليه في المصري كمهاجم صريح".

وأشار إلى أن محمد شكري كان يجب مشاركته في وقت أطول أمام نيوزيلندا، ومن الوارد مستقبلا ضم رمضان صبحي مع أحمد فتوح، وسيكون لهما دورا كبيرا مع منتخب مصر. موضحا أن حسام حسن سوف يعتمد على محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر في لقاء كرواتيا أيضا.

وأوضح أنه من الصعب ضم لاعبين لا تلعب مع أنديتها، حتى لو كانت هناك قناعة فنية بمستواهم، والمباراة أمام كرواتيا صعبة لأنه منتخب مصنف ويمتلك لاعبين مميزين في الوسط، ويمتلكون سرعات عالية رغم السن الكبير لبعض اللاعبين لكن المدرب بدأ يدفع بلاعبين صغار السن مؤخرا.

وختم: "اتمنى فوز مصر على كرواتيا، لكن المباراة لن تكون سهلة".