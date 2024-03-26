تكريم الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم الرمضانية بمسجد الميناء بالغردقة

كرم الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الفائزين من حفظة القرآن الكريم في مسابقة الأوقاف الرمضانية السنوية والتي أجرتها مديرية الأوقاف بالمحافظة. فى الاحتفالية التى نظمها مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة الفائزين من أبناء المحافظة و تسلميهم مكافأت مادية وشهادات تقدير في كل مستوي من مستويات حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان مدير عام شؤون الإدارات بالمديرية والشيخ محمد والى مدير الدعوة ومحمد سلامة الشاعر ومحمد وهيب ومحمد الشافعى من مجلس إدارة المسجد .

وأقيمت المسابقة هذا العام برعاية رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة المسجد محمد سلامة الشاعر .

وقال الدكتور حسام الدين محمود أمام مسجد الميناء والمشرف علي المسابقة أن عدد المتقدمين فى المسابقة هذا العام بلغ أكثر من 800 متسابق حيث تم تكريم نحو 373 متسابق من مختلف الأعمار التي تمت باشراف عدد من مشايخ ومسؤولي الأوقاف وتم تقسيم المشاركين لعدة مستويات

و أبدى وكيل وزارة الأوقاف فرحته بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم واهتمام أولياء الأمور والأمهات بمساعدة الأطفال في ذلك الأمر، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح.