الخارجية القطرية تكشف تطورات سير محادثات وقف إطلاق النار في غزة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ان بلاده ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وقال المتحدث ان المحادثات ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية ولا جدول زمني محدد للمفاوضات لكن هناك استمرار مع الشركاء في جهود الوساطة.

ولفت إلى أن هناك صعوبات على الأرض تتعلق بالمفاوضات لكن الاجتماعات مستمرة في الدوحة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية: "نتمنى أن ينعكس قرار مجلس الأمن إيجابا على مفاوضات وقف إطلاق النار".

ولفت إلى إنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في غزة وفلسطين بل وكل الأماكن التي تعمل بها.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز أن فريق صغير من الموساد عاد إلى إسرائيل من الدوحة للتشاور والمفاوضات مستمرة .