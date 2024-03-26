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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استراليا توضح موقفها من تأييد قرار مجلس الأمن ودعوة إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات

الوزيرة الإسترالية
الوزيرة الإسترالية

دعت أستراليا إسرائيل إلى التوقف عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤيدة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة ساوث كاوست ريجيستر.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن الغياب النادر لاستخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة كان "لحظة نادرة من الاتفاق في المجتمع الدولي" التي يتعين على أستراليا الاعتراف بها.

وأعادت وونج اليوم الثلاثاء خلال مناقشة في مجلس الشيوخ التأكيد على تأييدها لقرار المجلس: "سيكون من الفظاظة ألا نفعل ذلك".

وأضافت: "يجب أن نكون قادرين على الاجتماع معًا للتأكيد على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان".

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