لا نكرر أنفسنا أبدا.. مسئول أوكراني يتوعد موسكو بمزيد من العمليات الخاصة

توعد رئيس جهاز الأمن الأوكراني روسيا إنه سيتم تنفيذ المزيد من ”العمليات الخاصة” هذا العام في وقت تتطلع فيه أوكرانيا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمعدات والبنية التحتية العسكرية الروسية، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وأضاف ”يجب على الروس أن يتوقعوا مزيدا من الانفجارات... نحن لا نكرر أنفسنا أبدا وإذا غيروا نظامهم الدفاعي ضد طائراتنا بدون طيار، فإننا بالطبع نتقدم بخطوة. كل شيء يجب أن يتم في الوقت المناسب، وسترون كيف يمكن ذلك”.

قال فاسيل ماليوك أن أجهزة الأمن الأوكرانية دمرت 809 دبابة روسية، بالإضافة إلى مركبات مدرعة أخرى وأنظمة حرب إلكترونية منذ بداية الحرب.

وذكر أيضًا إن جهاز الأمن يستخدم طائرات بدون طيار هجومية ضد مواقع الخطوط الأمامية الروسية وداخل روسيا نفسها.

نجحت أوكرانيا في مهاجمة الأسطول الروسي في البحر الأسود حول شبه جزيرة القرم بالإضافة إلى منشآت الطاقة.

وهاجم جهاز الأمن الأوكراني 13 مصفاة نفط في مناطق مختلفة من روسيا في محاولة لاستنزاف عائدات تصدير الطاقة الروسية التي تمول آلتها الحربية.

وقال ماليوك إن قدرات التكرير في روسيا انخفضت بنسبة 12%.

وتشير الاستخبارات البريطانية أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 10% من طاقة التكرير في روسيا قد تعطلت بسبب الهجمات الأوكرانية.

