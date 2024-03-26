مفاجأة لم تتحق له وهو رئيس.. ثروة ترامب تقفز إلى 6.5 مليار دولار

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات وغرامات بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتواجه حملته الرئاسية أزمة نقدية، وقد أبلغت شركاته عن خسائر تشغيلية لسنوات. لكن أمس، أصبح ترامب أكثر ثراءً عما ذي قبل.

وارتفع صافي ثروة ترامب بأكثر من 4 مليارات دولار في الأيام الأخيرة إلى نحو 6.5 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية التي تتابع وترصد ثروات أغنى 500 شخص في العالم.

وعللت بلومبيرج سبب هذه الطفرة وقالت إنها نتيجة الاندماج الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة بين شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وشركة ديجيتال وورلد أكوسيشن كورب" .