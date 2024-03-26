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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن سبب رحيل اللاعب عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن صفوف الفريق، وذلك عبر برنامج “الكلام المظبوط مع حتحوت”.

وكتب حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي يعلن  رحيل عبد الرحمن مجدي نهاية الموسم من أجل توفير مزيد من الأموال للنادي”.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة فريق الأهلي الليبي وديا.

كانت بعثة الإسماعيلي قد اضطرت إلى العودة مرة أخرى لمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس الإثنين، بعد ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق والتابعة للطيران الليبي، وذلك بسبب وجود عطل فني في الطائرة.

ووفرت السلطات الليبية طائرة أخرى لبعثة الإسماعيلي، لتطير مباشرة من مطار بنينا بمدينة بنغازي، وتصل إلى مطار برج العرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتواجدت بعثة الإسماعيلي في ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، بدعوة من النادي الأهلي الليبي، لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمرور ١٠٠ عام على تأسيسه، وانتهت المباراة بفوز الفريق الليبي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "شهداء بنينا" ببنغازي.

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