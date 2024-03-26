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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الإسماعيلي تضطر للعودة لبنغازي بعد ساعة من الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

اضطرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى العودة مرة أخرى لمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، بعد ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق، بسبب سوء الأحوال الجوية.


كانت بعثة الإسماعيلي في طريقها للعودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة تابعة للطيران الليبي، عقب خوض المباراة الودية أمام فريق الأهلي الليبي يوم الأحد الماضي، ولكن بعد ساعة واحدة من الطيران، اضطر قائد الطائرة للهبوط مرة أخرى في مطار بنينا الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتتواجد بعثة الإسماعيلي في ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي بدعوة من النادي الأهلي الليبي لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمرور ١٠٠ عام على تأسيسه.


وانتهت المباراة بين الإسماعيلي والأهلي الليبي بفوز الأخير بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "شهداء بنينا" ببنغازي.

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