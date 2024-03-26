بعثة الإسماعيلي تصل مطار برج العرب بعد مواجهة الأهلي الليبي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة فريق الأهلي الليبي وديا.

كانت بعثة الإسماعيلي قد اضطرت إلى العودة مرة أخرى لمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس الإثنين، بعد ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق والتابعة للطيران الليبي، وذلك بسبب وجود عطل فني في الطائرة.

ووفرت السلطات الليبية طائرة أخرى لبعثة الإسماعيلي، لتطير مباشرة من مطار بنينا بمدينة بنغازي، وتصل إلى مطار برج العرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتواجدت بعثة الإسماعيلي في ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، بدعوة من النادي الأهلي الليبي، لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمرور ١٠٠ عام على تأسيسه، وانتهت المباراة بفوز الفريق الليبي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "شهداء بنينا" ببنغازي.