عودة فريق صغير من الموساد من الدوحة بعد مناقشة بشأن محادثات غزة

أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، بعودة فريق صغير من الموساد إلى إسرائيل من الدوحة للتشاور بشأن تطورات المحادثات.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز: إن المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والسجناء تمضي قدما وإن مسؤولين من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.

وأضاف المصدر أن فريقا صغيرا من الموساد عاد إلى إسرائيل قادما من الدوحة للتشاور بشأن تطورات المحادثات.

واتهمت إسرائيل حماس يوم الثلاثاء بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن الهدنة قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه المطالب تظهر أن النشطاء الفلسطينيين غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق.

وفي المحادثات سعت حماس إلى استثمار أي وقف لإطلاق النار في إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة :إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس التي أقسمت على تدميرها.