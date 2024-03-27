عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات مهمة وعاجلة باجتماع مجلس جامعة القاهرة.. ما هي

صدى البلد

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف سيماجو العالمي وتواجدها ضمن المربع الذهبي Q1 لأفضل 10‎%‎ من الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم من أكثر من 9 آلاف مؤسسة عالمية، كما أشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها مجلة JAR والتي أصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس. 
 

واستعرض المجلس المشاركة الدولية لرئيس الجامعة في مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" الذّي أقامته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والذي شارك فيه الدكتور محمد الخشت بورقة بحثية تحت عنوان "من التنوع المميت الى التنوع الخلاق" وذلك في الجلسة الختامية مع مجموعة من كبار الشخصيات الإسلامية على المستوى الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أن الجامعة كمؤسسة ملتزمة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها.

ووافق مجلس الجامعة، على بروتوكول نوايا مع وزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعات عين شمس،، وحلوان، وبنها في مجالات البحوث والصناعة وبرامج التدريب، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الجامعة وعدد من الجامعات الخاصة، كما وافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين كلية الحقوق والجامعات الأوروبية بمصر، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

ووافق المجلس، على تعديلات لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية للطفولة المبكرة وذلك بناء على تقرير اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات، وتتضمن برامج الدبلوم العامة والخاصةفي التربية للطفولة المبكرة ، ودرجتى الماجستير والدكتوراه في التربية للطفولة المبكرة،  والدبلوم المهني في التربية للطفولة المبكرة للطفل العادي، وفي تخصص إعداد موجه، وتخصص تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد اخصائي صعوبات اللغات والكلام في التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد موجه منتسوري في التربية الخاصة، ودرجة الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التربية للطفولة المبكرة.

كما وافق المجلس، على إعداد اللائحة المالية والإدارية لصندوق مبني مجمع قاعات الامتحانات بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

ووافق المجلس، على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الجديدة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب مع مراعاة تطبيق القواعد المنظمة لقانون تنظيم الجامعات. كما وافق المجلس على إضافة بعض المقررات الاختيارية ضمن المقررات الاختيارية المقدمة لطلاب برنامج فارم دي بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس، على التعديلات المقترحة ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية البرنامج العام لائحة 2023، واللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية دار العلوم. ووافق المجلس، على تعديل بنود لائحة الماجستير والدكتوراة بقسم التقنية الحيوية بكلية العلوم، واستحداث دبلومين مهنيين1،2  في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة، والماجستير المهني في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة بكلية العلوم.

ووافق المجلس، علي إنشاء إدارة منفصلة لإدارة شؤون الطلاب الوافدين. ووجه المجلس، بضرورة انتهاء الكليات من إجراءات تشغيل درجات معيدين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها. وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة قيام الكليات بتسديد حصتها في صندوق تحسين العاملين. واستعرض المجلس، الموافقة علي بناء دور ثالث للمجمع الطبي للاطفال بمدينة السادس من أكتوبر.

IMG-20240327-WA0005
IMG-20240327-WA0005
IMG-20240327-WA0004
IMG-20240327-WA0004
IMG-20240327-WA0003
IMG-20240327-WA0003
جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية الخشت مجلة JAR مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية رابطة العالم الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واجهات المنازل ادمرت| شاهد عيان يروي ما حدث بحريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

ترشيحاتنا

استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس.. والخلاف حول شرط واحد

الشيبي رفض رامز جلال و120 ألف دولار| اعتراف ورسالة عاجلة من حسين الشحات.. تفاصيل

خبير تربوي يطالب التعليم بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة

لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

القرار ملزم للجميع.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

تحذير لهؤلاء.. أشخاص معرضون للخطر في العيد.. تعرف عليهم

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

فيديو

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ