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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

عمرو يوسف من فيلم
عمرو يوسف من فيلم "شقو"

تستقبل دور العرض عددا من الأفلام فى موسم عيد الفطر، حيث يشهد هذا الموسم منافسة شرسة بين 4 أفلام حتى الآن، وهي "شقو" و"عالماشى" و"فاصل من اللحظات اللذيذة" و"بقدر ظروفك".

حرص صناع هذه الأفلام على الإعلان المبكر للعرض بالموسم المقبل، والذى يسيطر عليه الكوميديا.

ويشهد هذا الموسم عددا من الظواهر السينمائية، والتى نرصدها فى التقرير التالى.

وأولى هذه الظواهر الإيجابية عودة عدد من النجوم إلى السينما بعد فترة من الغياب، منهم عمرو يوسف الذى يعود للسينما بعد غياب استمر 5 سنوات منذ مشاركته فى بطولة فيلم "ولاد رزق"، كما يعود أيضا هشام ماجد بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد غياب عامين، ومن الظواهر السلبية التى يشهدها الموسم غياب نجوم الشباك مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز، حيث ينشغلون حاليا فى تصوير أعمالهم الفنى سواء التى تعرض فى رمضان المقبل أو بموسم عيد الأضحى. 

“شقو” 

ويعقد عمرو يوسف آمالا كبيرا على فيلمه الجديد "شقو"، والذى يغرد منفردا كونه عملا يعتمد على الأكشن والتشويق، فضلا عن أنه يعتمد فيه على بعض النجوم الذين يشاركون بأدوار مفاجئة مثل يسرا التى تغير جلدها تماما فى هذا العمل.

وتعرض هذا الفيلم إلى سلسلة من التأجيلات آخرها موسم نصف العام، إلا أن الشركة المنتجة رأت عرضه فى موسم عيد الفطر،  وهو ما أعلن عنه المنتج أحمد السبكي. 

وفيلم "شقو" مستوحى من رواية “أمير اللصوص” لـ تشاك هوجان.

وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

هشام ماجد وهنا الزاهد

بينما يعود هشام ماجد بعد غياب عامين تقريبا، وذلك تقديمه آخر أعماله السينمائية "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم، وقرر العودة من خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل “فاصل من اللحظات اللذيذة” التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم. 

عالماشى

ويدخل الصراع السينمائى أيضا علي ربيع من خلال فيلم "عالماشى"، والذى يعتمد فيه على مجموعة مسرح مصر، حيث يستعين هذه المرة بالفنان كريم عفيفي، ويشارك أيضا العمل كل من آية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيرى. 

“بقدر ظروفك” 

بينما يعيش أحمد الفيشاوى حالة انتعاش سينمائية الفترة الحالية نتيجة عرض عدد من أفلامه، لعل آخرها فيلما "عادل مش عادل" و"السيستم"، حيث عرضا فى موسم نصف العام.

ويحرص الفيشاوى على تقديم مزيد من الأعمال السينمائية الفترة المقبلة كنوع من التركيز عليها وهو ما أقر به.

ويعقد الفيشاوى آمالا كبيرة على الفيلم لأنه يقدم لوك مختلفا ومضمونا مختلفا أيضا. 

والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

ويشاركه في الفيلم نسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عمرو يوسف فيلم شقو علي ربيع فيلم عالماشى

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