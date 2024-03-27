رئيس غارب يتفقد عمليات تطوير ورفع كفاءة الشوارع في تقسيم خور رحمى

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة عمليات تطوير ورفع كفاءة الشوارع في قطاعات المدينة.

وقد تمحورت الجولة حول تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع في منطقة خور رحمى، حيث قام نديم بمراجعة سير الأعمال والتأكد من جودتها وتقدمها.

وأوضح أنه يتم حاليًا استكمال أعمال تطوير الشوارع، بما في ذلك إنشاء الأرصفة وتركيب الإنترلوك وتمهيد الطرق، مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأعمال للبدء في عملية رصف الطبقة الأسفلتية بالشوارع في المنطقة.

وأكد أهمية انتهاء هذه الأعمال في الوقت المناسب لضمان تحسين جودة البنية التحتية للمدينة وتعزيز سلامة الحركة المرورية.

وشدد على ضرورة تحقيق الكفاءة والاستمرارية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية شاملة لتنمية مستدامة ومتوازنة في مدن المحافظة.