خاص.. إنقاذ 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في بولاق أبو العلا|فيديو وصور

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة 4 أشخاص بينهم سيدة من الموت بعد تعرض منزلهم للانهيار في بولاق أبو العلا.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارًا بسقوط عقار سكنى بالكامل مكون من ثلاثة طوابق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بفرق الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتبين من الفحص أن المنزل المنهار مكون من ثلاثة طوابق، وفي أسفله سيدة عجوز من قاطنى المنزل بالطابق الثالث، تم إخراجها من أسفل الأنقاض بمعرفة القوات وعلى قيد الحياة، وتم التوجه بها إلى المستشفى لإسعافها.

ونجحت القوات أيضا في إنزال 3 أشخاص من المنزل بحالة جيدة.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ef12a3e6-05b7-4729-b747-790dd61fd0d1