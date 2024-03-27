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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية.. ومصر لعبت دورا كبيراً

غزة
غزة

قال النائب محمود البرعي ، إن الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة ، أصبح ضرورة حتمية بعد سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنية التحتية.

وقف إطلاق النار

وأشاد البرعي في بيان صحفي اليوم ، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لافتا إلي أن هذا القرار بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدى الشهور الماضية وتحديداً منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى من اجل تحقيق المطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

 

وطالب البرعي  المجتمع الدولى  والولايات المتحدة الأمريكية بالاسراع  فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار جيش الاحتلال على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الكوارث الكبيرة التى داخل قطاع غزة وانقاذ الفلسطينيين من الأوضاع المأساوية.

 

واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب بشكل واضح وصريح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة والذي لم يعد مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.

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