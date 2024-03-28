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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية بمخابز سيدي سالم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتائج الحملة التموينية مخابز بمركز سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وذلك لمراقبة الأسعار، ومنع استغلال المواطنين، وضبط المخالفات التموينية، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

ولفت أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

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أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية ما بين محاضر نقص وزن في بعض السلع الغذائية، ومحاضر، ومحاضر مواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية المكبرة على مدار الأسبوع، وتكثيف الرقابة على الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تلقى شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، منوها أن المحافظة ستواصل جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية عبر الخط الساخن 114.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أسعار مخفضة الحملات التموينية الخط الساخن

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