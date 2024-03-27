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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تطلق سلسلة ندوات توعوية بالمدن الجامعية

صدى البلد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، سلسلة ندوات توعوية بالمدن الجامعية والتى دارت حول موضوع (تأصيل الهوية الوطنية – والمشروعات القومية)، بهدف تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعة حيث إن الهوية تعمل على اعتزاز الفرد بذاته، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة. 


وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وصانعي المستقبل، كما تحرص الجامعة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، من خلال البرامج التعليمية والثقافية المختلفة، التي تتناول تاريخ مصر وحضارتها، وإنجازاتها في مختلف المجالات، مضيفاً أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات التي تستهدف توعية الشباب بقضايا الوطن وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل، موضحاً حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة تساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.


وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعي لعقد مثل هذه الندوات المهمة بشكل مستمر، لتعريف طلبة الجامعة بأهمية المشروعات التي تقيمها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفاً أنه من خلال الطفرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ينبغي علي الطلبة معرفة كل ما يدور من نهضة في مصر خلال السنوات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها والإضافة إليها في المستقبل وممارسة دورهم وواجبهم في الدعم والمساندة والمشاركة الفاعلة، ومواجهة كل الشائعات التي تسعي إلي تقليل حجم الإنجازات غير المسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة.


ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة علي الاهتمام دوماً ببناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التي تهدف الي دعم طالب الجامعة ومساعدته علي بناء شخصيته والتعرف علي مهاراته، مشيراً الى أن الهدف من تلك الندوات هو الاهتمام بتعزيز هوية الطلبة الوطنية وغرس الانتماء للوطن وتعميق مفهوم الولاء لديهم.


و تناولت الندوات أهمية المحافظة على تاريخ الدولة المصرية وتراثها حيث إن أي دولة يرتبط تاريخها بدرجة كبيرة بالهوية الوطنية، وذلك من أجل الاستثمار الجيد للعقول المبدعة حيث ان الوطن هو البيت والهوية، والانسان بلا هوية هو مخلوق يهيم في الارض بلا روح أو هدف، كما تناولت المحاضرات باستفاضة العديد من الإنجازات والمشروعات الكبيرة التي تمت علي أرض مصر، ومدي أهميتها في الوقت الحالي وبناء المستقبل، وإبراز الدوافع للطلبة على المشاركة الإيجابية لهم في المستقبل بعد تخرجهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والوطنية.
 

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