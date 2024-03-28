عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمدن الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات البنية التحتية، ومحطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، شملت: القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي بدر وحدائق العاصمة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.


 

وأكد وزير الإسكان أهمية الجولات التفقدية والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بشكل عام، ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بوجه خاص، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة، وتوصيل المرافق للمواطنين، وتحسين خدمات الطرق، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في رى المسطحات الخضراء، وغير ذلك.


 

 كما أكد الجزار  ضرورة دفع العمل بالمشروعات، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية، وبالمواصفات المتفق عليها، نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وأعداد المقيمين بها.


 


 

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، والمحاور الرئيسية ومن ضمنها: محور محمد بن زايد الجنوبي مروراً بميدان الكاتدرائية، وطريق 4، مروراً بطريقى MU32 و  MU5.


 

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقع الخاص بمحطة الرافع الأوسطي الخاص بمنظومة مياه الشرب والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسعة حوالي ١٢٥ ألف متر مكعب، وذلك تزامناً مع دخول فصل الربيع، واستعداداً لفصل الصيف. 


 

وشدد " الشربيني " على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، موجهاً بتنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وبأسرع وقت.


 

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جانباَ من أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحى بالمدينة، والخطوط الملحقة بها، ومنها الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11، وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى من منطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12.


 

كما تابع " الغيطى "، أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى لخدمة قطع أراضي بيت الوطن " امتداد النرجس" لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين، وأعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة " أنتك "بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى " المقاولون العرب "، حيث يشمل المشروع محطة رفع بطاقة ٤٥٠ لتر/ثانية، وخط طرد قطر ٦٠٠مم وبطول ١٢٠٠ متر، وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الواردة لها من التجمع الثالث.


 

ونوه " الغيطي " عن أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل أيضاً: محطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها.


 

وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة بقدرة تصميمية ٩٥ ألف متر، حيث يجريِ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة ٣٨ ألف متر مكعب/يوم من خلال ٣ طلمبات بتصرف ٢٢٠ لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، كما أنه تم تنفيذ ٢ خزان مياه أرضي بسعة ٨٠٠٠ متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور ومبنى للورش والصيانة ومبنى مخازن، وستغذي محطة الرفع منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.


 

وتفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، والجاري تنفيذها نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر وأعداد المقيمين بالمدينة.


 

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 84 %، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ خط الطرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 مارس 2024

إجراءات عاجلة لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين في ترقيات 2024| تفاصيل

ترقب حذر.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس

ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز

القاهرة تسجل 32.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد ..مميزاته عيوبة أفكاره طموحة ونجاحاته طريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ