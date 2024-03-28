وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمدن الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات البنية التحتية، ومحطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، شملت: القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي بدر وحدائق العاصمة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.





وأكد وزير الإسكان أهمية الجولات التفقدية والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بشكل عام، ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بوجه خاص، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة، وتوصيل المرافق للمواطنين، وتحسين خدمات الطرق، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في رى المسطحات الخضراء، وغير ذلك.





كما أكد الجزار ضرورة دفع العمل بالمشروعات، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية، وبالمواصفات المتفق عليها، نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وأعداد المقيمين بها.









وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، والمحاور الرئيسية ومن ضمنها: محور محمد بن زايد الجنوبي مروراً بميدان الكاتدرائية، وطريق 4، مروراً بطريقى MU32 و MU5.





كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقع الخاص بمحطة الرافع الأوسطي الخاص بمنظومة مياه الشرب والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسعة حوالي ١٢٥ ألف متر مكعب، وذلك تزامناً مع دخول فصل الربيع، واستعداداً لفصل الصيف.





وشدد " الشربيني " على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، موجهاً بتنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وبأسرع وقت.





وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جانباَ من أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحى بالمدينة، والخطوط الملحقة بها، ومنها الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11، وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى من منطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12.





كما تابع " الغيطى "، أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى لخدمة قطع أراضي بيت الوطن " امتداد النرجس" لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين، وأعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة " أنتك "بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى " المقاولون العرب "، حيث يشمل المشروع محطة رفع بطاقة ٤٥٠ لتر/ثانية، وخط طرد قطر ٦٠٠مم وبطول ١٢٠٠ متر، وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الواردة لها من التجمع الثالث.





ونوه " الغيطي " عن أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل أيضاً: محطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها.





وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة بقدرة تصميمية ٩٥ ألف متر، حيث يجريِ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة ٣٨ ألف متر مكعب/يوم من خلال ٣ طلمبات بتصرف ٢٢٠ لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، كما أنه تم تنفيذ ٢ خزان مياه أرضي بسعة ٨٠٠٠ متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور ومبنى للورش والصيانة ومبنى مخازن، وستغذي محطة الرفع منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.





وتفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، والجاري تنفيذها نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر وأعداد المقيمين بالمدينة.





وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 84 %، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ خط الطرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم