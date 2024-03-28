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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب السودان: نرغب في الاستفادة من خبرة مصر بإنشاء وتحديث الطرق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أبدى وزير الطرق والجسور في جنوب السودان سيمون ميجوك، اليوم الخميس رغبته في استفادة بلاده من الخبرة المصرية في مجال الإنشاءات سواء عن طريق بناء القدرات الجنوبية أو إمدادهم بالخبرات الفنية لتحديث قطاع الطرق والجسور بجنوب السودان. 

واستعرض السفير المصري في جنوب السودان معتز مصطفي عبد القادر، مع الوزير ميجوك اليوم الخميس الخبرة المصرية في مجال الإنشاءات وخاصة تشييد الطرق والكباري، وما يشهده هذا القطاع من طفرة في كفاءة التنفيذ والإنجاز في أوقات قياسية، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية.

وأكد عبد القادر خلال لقائه بوزير الطرق والجسور في جنوب السودان على الخبرات المصرية المتراكمة في قطاع الإنشاءات والطرق وما لعبه من دور هام ومحوري في بناء مصر الحديثة انطلاقا من التوجيهات والمتابعة الحثيثة من جانب رئيس الجمهورية إيمانا بأن الطرق والكباري هي شرايين التنمية وحرصاً على الاستثمار فيها لتحقيق التنمية الشاملة. 

من جانبه، أشاد وزير الطرق والجسور في جنوب السودان، بالنهضة التي تشهدها مصر وهو ما انعكس في إنشاء عاصمة جديدة ومتطورة "العاصمة الإدارية" وفق أحدث المعايير التكنولوجيه وفي وقت قياسي. 

وعبر الوزير عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبره المصرية في مجال الإنشاءات سواء عن طريق بناء القدرات الجنوبيه او إمدادهم بالخبرات الفنية لتحديث قطاع الطرق والجسور بجنوب السودان. 

وفي الختام، اتفق الطرفان على الانخراط في مزيد من النقاشات لبحث الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص المصري والشركات العاملة في القطاع الانشائي للاستثمار في جنوب السودان والمساهمة في الخطة العامة لوزارة الطرق والجسور لإحداث نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي.

جنوب السودان الخبرة المصرية في الإنشاءات السفير المصري في جنوب السودان السفير معتز مصطفى عبد القادر وزير الطرق والجسور في جنوب السودان سيمون ميجوك

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