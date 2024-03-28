اتأسفت كتير .. آيتن عامر : معنديش مانع أبقى زوجة تانية

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن بعض أزماتها في الوسط الفني، قائلة: "أنا أكتر واحدة اتأسفنت في تاريخ الوسط الفني كله، لأن في ناس بتكره الناجحين وتخاف منهم".

وأضافت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "الناس دي بتكره الشطار وأنا واحدة من الشطار للأسف، وأقول للأسف لأن ما عانيته بسبب شطارتي كان أصعب بكثير مما كان سيحدث لي لو كنت إنسانة وحشة أو شريرة".

وسألتها الإعلامية بسمة وهبة: "لماذا تجسدين دور الزوجة الثانية دائمًا؟ هل أنتي معقدة؟"، لترد آيتن عامر: "لست كذلك، وبالنسبة إلى موقفي من الزوجة الثانية، فالموضوع على حسب، لازم يقول لمراته أنا هتجوز عليكي زوجة تانية ولو مراته وافقت أنا هوافق أن أكون زوجة ثانية".

