عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 19.. حمادة هلال يحاول الوصول إلى ميراثه

حمادة هلال
حمادة هلال

شهدت مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 19 تطور جديد فى الأحداث حيث تظهر الجنية تاج (يسرا اللوزي) دعمها لصابر المداح (حمادة هلال) وتخبره بضرورة الوصول إلى ورث جده، محذرة إياه من الجن قزح واتباعه، وتطالبه بالذهاب إلى هرم هوارة.

تخبر منال (دنيا عبدالعزيز) شقيقتها رحاب (هبة مجدي) برغبتها في أن تتزوج من الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) ولكن رحاب ترفض بحجة أنها لاتزال في شهور العدة.

وتحاول مديرة شركة السوشيال ميديا كاسيا (مي سليم) إقناع الدكتور سامح (زوج هبة التي قتلت نفسها داخل السجن) بالعودة للعمل كبلوجر ونشر فيديوهات ضد صابر المداح لإثارة الرأي العام ضده.

يتعاون زين (محمد عز) مع طليق زوجته حسن سلام (خالد سرحان) للحصول على محتويات مقبرة ملكية عثروا عليها، ويطالبه زين بالعثور على طفل صغير بصفات معينة لذبحه وأخذ دمائه لكي تفتح لهم المقبرة.

في الوقت نفسه تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعز ابن صابر المداح، مما يثير قلق صابر على ابنه.

ترسل منال رسالة مجهولة لطليقها حسن تخبره بمكان مهجور يملكه زوجها زين وتطلب منه سرقة محتوياته الأثرية، لكنه يرفض خوفا من أن تكون مكيدة بينها وبين زوجها ضده.

يذهب صابر المداح إلى المعبد هرم هواره بناء على طلب الجنية تاج، لكن سيارته تتعطل ويظهر له عبدالرحيم حسن ليروي له قصة (الصقر والـ3 يمامات) وهي تتعلق بورث جده ويطالبه بمساعدة الناس، مما يثير غضب الجن قزح (فتحي عبدالوهاب).. فهل تكون هذه هي رموز البحث عن الإرث، هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
هبه مجدى حمادة هلال حمزة العيلي دنيا عبد العزيز فتحي عبدالوهاب مسلسل المداح 4 مسلسل المداح يسرا اللوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

موضوعات متعلقة

بـ 100 راجل الحلقة 18.. محمد مهران يهدد زوجته

المداح 4 الحلقة 18.. القبض على حمادة هلال وظهور يسرا اللوزى وأحمد بدير

مسلسل ب 100 راجل الحلقة 17.. سمية الخشاب ترفض قتل شقيقتها

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

بحضور محمد حماقي.. أيمن بهجت قمر يقيم إفطارا للموسيقيين

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

سمية الخشاب تكشف سر تعاونها مع محمود حمدان وإبرام نشأت

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

ترشيحاتنا

مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم لقضاء الإجازات خلال 2024

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات غزة

افتتاح استوديو المحتوى التعليمي الجديد بالتعاون مع اليونسكو بالأكاديمية المهنية للمعلمين

آيتن عامر: منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك.. وشيخ العرافين يكشف السبب

فضائل العشر الأواخر والتماس ليلة القدر.. موضوع الجمعة الثالثة من رمضان 2024

إستونيا ترسل جنديا واحدا لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ