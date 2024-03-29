شريف حلمي يفجر مفاجأة عن إصابته بالسرطان: طلع خُراج في المخ

كشف الفنان شريف حلمي، عن تجربته مع الإهمال الطبي، لافتا إلى أنه كان يعاني من صداع في المخ وأجريت 4 إشاعات على المخ ورنين وتبين أنه سرطان طبقا لتصريحات الطيب في البداية وبعد إجرائي عملية جراحية بالمخ أخبرني أنه كان خُراج ولكن الأشعة أثبتت أن نسبة النشاط 70%.

تابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم أقاضي الطبيب والمستشفى ومركز الأشعة حبا في الدكتور أشرف زكي الذي دعمني في هذه المحنة منذ البداية ونهال عنبر ورامز جلال ومحمد هنيدي وعدد كبير من نجوم الفن.

وأشار الفنان شريف حلمي، إلى أنه يعكف حاليا على كتاب مشروع فني جديد عن مرضى السرطان بعد تجربتي الأخيرة".

