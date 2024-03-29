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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تطلق مرحلة جديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" للوعي بخطورة الإدمان

صدى البلد

 أطلقت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،منذ قليل  مرحلة جديدة  من حملة "أنت أقوى من المخدرات"  لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة .

 عقدت الاحتفالية  بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،و محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب  وأعضاء  مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.

  وخلال فعاليات إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "  المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات "، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة  .

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