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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية من 2025 حتى 2028

صدى البلد

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عن حصول مصر رسميًا على شرف تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية  لمدة 4 سنوات من 2025 حتى 2028.

وأكد مصطفى أن لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية، وافقت على منح مصر تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة أعوام 2025 - 2026 - 2027 – 2028، وذلك لما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومؤهلات كبيرة تمكنها من تنظيم كبرى البطولات الدولية.

تابع مصطفى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف كافة التفاصيل عن الحدث وللتوقيع على عقود التنظيم.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية أن هذا الحدث مهم للغاية لمصر وهو يعد استكمالًا لاستراتيجية اللجنة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية المهمة والتي كان آخرها تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في مدينة شرم الشيخ.

أتم مصطفى تصريحاته أن استضافة مثل هذه الأحداث يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة، وأن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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