عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: جوميز استفاد من فترة التوقف الدولي..ومباراة فيوتشر صعبة

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من فترة التوقف الدولي لكي يتعرف البرتغالي جوزيه جوميز على جميع اللاعبين.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "من وجهة نظري جوميز وضع يده على نقاط القوة والضعف في الفريق من خلال فترة التوقف فهو جاء في منتصف الموسم وكان يحتاج لهذا الوقت لكي يعرف جميع اللاعبين".

وأضاف: "مباراة فيوتشر صعبة على الزمالك ولكن يجب على لاعبي الفريق أن يتحملوا المسؤولية ويقدموا أداء جيد في مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

ترشيحاتنا

سادس أكبر دولة مساهمة في الأونروا تؤكد استعدادها لاستئناف تمويل الوكالة.. بشرط

طقس غير مستقر.. أمطار على هذه المناطق|اعرف درجات حرارة اليوم

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

يوم الجائزة.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر والدول العربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأناقتها| شاهد

أجملهم ركين سعد وسلمي أبوضيف..شاهد الفنانات بفساتين زفاف لمسلسلات رمضان

علامات تكشف ورق الزبدة الأصلي من المغشوش

فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ