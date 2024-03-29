الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويطرد المُصلين من ساحاته في أولى ليالي الاعتكاف

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة على المصلين في باحات المسجد الاقصى في أولى ليالي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المصلين من الساحات وأبقت على أولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.



كما اعتدت قوات الاحتلال أيضا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين من رحاب الأقصى المبارك، بحسب شهود عيان.



وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

