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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح مسجد السيدة زينب.. الأوقاف: نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة ، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل إنشاء وتطويرا سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

وزير الأوقاف: نشهد نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة اليوم بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

عقيلة بني هاشم.. معلومات عن مسجد السيدة زينب بالتزامن مع افتتاحه اليوم

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حفظه الله ) ١١٨٨٧ مسجدا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه ، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها ومسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها ومسجد السيدة رقية رضي الله عنها كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله عز وجل ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله .

هذا وقد أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير .

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