الأوقاف تطلق برنامج المنبر الثابت المشترك مع الأزهر عن أبريل 2024

نشرت وزارة الأوقاف، موضوعات ومساجد برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر أبريل 2024م في جميع المحافظات، وذلك في عدد (1119) مسجدًا، وأماكن تنفيذ البرنامج.

الأوقاف تطلق برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف

وذلك على النحو التالي:

1- الاثنين 22 رمضان 1445هـ، الموافق: 1 / 4 / 2024م ، عن موضوع: (العشر الأواخر .. آداب وفضائل).

2- الأربعاء :24 رمضان 1445هـ، الموافق: 3 / 4 /2024م ، عن موضوع: (فضل ليلة القدر).

3- الاثنين :29 رمضان 1445هـ، الموافق: 8 / 4 / 2024م ، عن موضوع: (فضل السعي في قضاء حوائج الناس).

4- الثلاثاء : 7 شوال 1445هـ، الموافق: 16 / 4 / 2024م ، عن موضوع: (الاستقامة على الطاعة بعد رمضان) .

5- الثلاثاء: 14 شوال 1445هـ ، الموافق: 23 / 4 / 2024م، عن موضوع: (احترام الكبير ورحمة الضعيف) .

6- الثلاثاء: 21 شوال 1445هـ، الموافق: 30/ 4 / 2024م، عن موضوع: (رعاية الأبناء وحسن تربيتهم) . اضغط هنا

تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف المصرية لأهالي غزة

وفي إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، سلمت وزارة الأوقاف المصرية (1.5) طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام اليوم 28/ 3/ 2024م للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.