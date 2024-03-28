عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تستقبل العشر الأواخر من رمضان بـ 40 ختمة قرآنية

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف أن  المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها ( ٨٤٦ ) ستعقد مقرأة عقب صلاة الظهر  الاثنين القادم الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية .

من ناحية أخرى وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي للمحافظة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد: الروضة بمحافظة الجيزة غدًا الجمعة .

وأعلنت أمس وزارة الأوقاف عن تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الفيوم، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف أسوان، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الأقصر.

في السياق ذاته جهزت وزارة الأوقاف المصرية ( 1.5 طن ) لحوم من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم 27 مارس 2024م لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة إلى 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية لأكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مع كتائب القسام.. سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بيجمع فلوس .. شاب يسرق حسابات الفيس بوك

الرعاية الصحية: تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في منشآت الهيئة

شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

فحص 795 ألف مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين خلال رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ