الأوقاف تستقبل العشر الأواخر من رمضان بـ 40 ختمة قرآنية

قالت وزارة الأوقاف أن المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها ( ٨٤٦ ) ستعقد مقرأة عقب صلاة الظهر الاثنين القادم الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية .

من ناحية أخرى وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي للمحافظة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد: الروضة بمحافظة الجيزة غدًا الجمعة .

وأعلنت أمس وزارة الأوقاف عن تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الفيوم، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف أسوان، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الأقصر.

في السياق ذاته جهزت وزارة الأوقاف المصرية ( 1.5 طن ) لحوم من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم 27 مارس 2024م لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة إلى 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية لأكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.