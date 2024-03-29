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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شحاتة: وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفها القضاء على كافة أشكال التمييز

صدى البلد

كَرَّمَ حسن شحاتة وزير العمل،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة بالقاهرة،إيريك أوشلان ،صحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية..وقال بيان صحفي اليوم الجمعة أن هذا التكريم  مساء أمس الخميس جاء عقب إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بِمُشاركة عددِ من الخُبراء والمُستشارين المحليين والدوليين،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة..

وأكد وزير العمل على أن شهر مارس،يشهد احتفالات للمرأة حول العالم ، في مصر  ،ويكون فُرصة لكي نُكَرمّ إعلاميات مُتخصصات في ملف العمل من وسائل الإعلام المُختلفة ،لتشجيعهن ،وحثهن على مُواصلة النشر والترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،في دعم وتمكين المرأة سياسيًا ،واقتصاديًا ،واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري ،والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة ،والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية ..

وتضمنت كلمة وزير العمل في هذا اللقاء رصدًا لجهود الدولة المصرية لصالح المرأة،وركز على دور وزارة العمل في دعم المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل لائقة لها..وقال أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل،صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي ،برئاسة "وزير العمل"، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية ،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص...كما صدر القرارين: رقم 43 ،و 44 لعام 2021 ،وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها ، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل  بناء على طلبهم،مع ضمان حمايتهن ..وتعمل الوزارة حاليًا  على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية"  لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية..وتواصل الوزارة  التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة " ،على مستوى الجمهورية،وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية" ،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.. "..

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