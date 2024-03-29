طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة فضائيات بيع الأدوية على الهواء

حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من انتشار ظاهرة قيام عدد من بعض شاشات الفضائيات التليفزيونية غير المعروفة من القيام بسلسلة من الإعلانات المكثفة عن الأدوية غير المعروفة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة خاصة أدوية علاج العظام ووضع أرقام تليفونية على الشاشات التليفزيونية ليقوم المواطنون من البسطاء للحصول على هذه الأدوية غير المعروف مصدرها ويتم بيعها والإعلان عنها دون اى متابعة من أى طبيب لمن يحصل عليها من المواطنين.



وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : هل لدى الوزارة علم بهذا الملف ؟ وهل يتم هذه الأدوية صدر تراخيص لها من وزارة الصحة والسكان ببيعها ؟ مؤكداً أن الخطير فى هذا الملف أن هناك عدداً من الفنانين يقومون بالإعلان عنها عبر البرامج التلفزيونية داخل الشاشات الفضائية غير المعروفة والتى تعمل يومياً على مدار ال 24 ساعة .



كما تساءل النائب سيد حنفى قائلاً : من أين تقوم هذه الفضائيات ببث مثل هذه الأمور الخطيرة والمتعلقة بصحة المواطنين ؟ مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه ومؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة واحالة كل مرتكبيها الى المحاكمات العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين.