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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ساموا .. زلزل فى منطقة حلقة النار| لماذا جذب روواد السوشيال؟

زلزال
زلزال
أمينة الدسوقي

تصدرت دولة ساموا محركات البحث جوجل بعد أن ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من دولة ساموا، دون أن تسجل أي خسائر بشرية أو مادية، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ قرب ساموا دون تسجيل خسائر

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 314 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وعلى بُعد نحو 440 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة "آبيا"، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.

وأكد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره هونولولو، عدم وجود خطر بوقوع موجات مد بحري، كما أوضحت خدمات الأرصاد الجوية في ساموا أن الزلزال لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

ونقل موقع "ساموا أوبزرفر" عن أحد أفراده، جاريت ماليفا، قوله إن الهزة الأرضية لم تخلف تأثيرات واضحة، وإن السلطات المحلية لم تتلقى بلاغات تفيد بوقوع أضرار.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، فقد شعر بالزلزال حوالي 12 ألف شخص بدرجات متفاوتة، فيما أصدر النظام الأمريكي لتحليل آثار الكوارث "تنبيها أخضر"، ما يعني أن احتمالات وقوع وفيات أو خسائر اقتصادية كبيرة ضئيلة للغاية.

موقع زلزالي نشط

ويهتم روواد السوشيال ميديا بساموا حيث انها من الدول الواقعة على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية نشطة تشهد بشكل متكرر نشاطاً بركانياً وهزات أرضية قوية.

كوارث مدمرة

وسبق أن شهدت المنطقة كوارث مدمرة، كان أبرزها زلزالا عام 2009، اللذان ضربا المنطقة الفاصلة بين ساموا وساموا الأمريكية، وتسببا في موجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 190 شخصًا في ساموا وتونغا وساموا الأمريكية.

ماذا نعرف عن ساموا؟

تقع ساموا في جنوب خط الاستواء، بين هاواي ونيوزيلندا، ضمن منطقة بولينيزيا في المحيط الهادئ. 

وتبلغ مساحتها نحو 2,842 كيلومترًا مربعًا، وتتكوّن من جزيرتين رئيسيتين هما "أوبولو" و"سافاي"، إضافة إلى عدة جزر صغيرة. 

وتتميز البلاد بمناخ استوائي دافئ، مع موسم أمطار يمتد من نوفمبر إلى أبريل.

ساموا دولة ساموا زلزال موجات تسونامي حلقة النار

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