صالح للحياة .. كوكب جديد يبتعد 35 سنة ضوئية عن الأرض| ما القصة؟

فى تطور علمى جديد كشف فريق بحثي دولي من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية (IREx) بجامعة مونتريال الكندية، عن اكتشاف كوكب جديد يحتمل أن يكون صالحا للحياة، ويقع على مسافة تقدر بنحو 35 سنة ضوئية من الأرض.

كوكب جديد صالح للحياة

الكوكب الجديد، الذي أُطلق عليه اسم L 98-59 f، هو جزء من نظام كوكبي مكون من خمسة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر يُعرف باسم L 98-59.

وكان النظام يعرف سابقا باحتوائه على أربعة كواكب فقط، إلا أن تحليل دقيقا لبيانات تم جمعها عبر تلسكوبات فضائية وأرضية، أبرزها تلسكوب "تيس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، كشف عن وجود الكوكب الخامس.

المنطقة الصالحة للحياة

ويمتاز الكوكب الجديد بوقوعه داخل ما يُعرف بـ"المنطقة الصالحة للحياة"، وهي المنطقة التي تسمح بوجود الماء في حالته السائلة على السطح، نظرا لتلقيه كمية من الطاقة النجمية مماثلة تقريبًا لما تستقبله الأرض من الشمس.

وتعد هذه الخاصية من أبرز المؤشرات التي تعزز احتمال وجود ظروف بيئية داعمة للحياة.

وعلى عكس الكواكب الأخرى في النظام، لم يُرصد L 98-59 f أثناء عبوره بين نجمه والأرض، بل جرى اكتشافه باستخدام تقنية "السرعة الشعاعية"، التي تعتمد على تحليل التغيرات الدقيقة في حركة النجم المضيف.

النظام الكوكبي الصخري

وأشار العلماء إلى أن هذا النظام الكوكبي الصخري المتنوع يُشكل فرصة واعدة للبحث عن مؤشرات للحياة خارج كوكب الأرض، لاسيما أن قربه النسبي من الأرض يجعل من دراسته هدفا مثاليا للأبحاث الفلكية المستقبلية.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة علمية متخصصة، وسط اهتمام واسع من المجتمع العلمي الذي يرى في هذا الاكتشاف خطوة جديدة في رحلة البحث عن عوالم بديلة قد تحتضن الحياة.